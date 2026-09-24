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Специальная военная операция

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Опубликовано 24 сентября, 06:35

Склады с грузами из Европы и танкер с топливом стали целями ударов в Одессе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские военные нанесли массированный удар по объектам, связанным с обеспечением Вооружённых сил Украины. Склады с грузами из Европы и танкер с топливом стали целями ударов в Одессе, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки использовалось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники. Под удар, как заявили в Минобороны, попали предприятия по производству БПЛА, телекоммуникационные и логистические центры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

В Одесской области были поражены два логистических центра в Одессе. По информации российского военного ведомства, там хранились и распределялись грузы военного и двойного назначения, поступавшие на Украину из европейских стран.

Кроме того, на морском переходе был поражён танкер, который, как утверждает Минобороны РФ, доставлял в порт Черноморск горюче-смазочные материалы для обеспечения ВСУ.

На западе Украины прогремели взрывы на фоне воя сирен
На западе Украины прогремели взрывы на фоне воя сирен

Ранее Минобороны доложило, что в ночь на 24 сентября Армия России атаковала предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также БПЛА.

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Андрей Бражников
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