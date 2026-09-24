ВС РФ поразили предприятия ВПК и морские суда в Киеве и Одесской области

Армия России поразила предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. Повреждены телекоммуникационные и логистические центры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.