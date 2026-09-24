ВС РФ поразили предприятия ВПК и морские суда в Киеве и Одесской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Армия России поразила предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сообщению ведомства, удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. Повреждены телекоммуникационные и логистические центры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.
Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине повреждения получили две нефтебазы сети автозаправок WOG. Где именно находятся объекты, не уточняется, однако накануне сообщалось об ударе по АЗС в Киеве.
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