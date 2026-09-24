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Опубликовано 24 сентября, 05:16

ВС РФ поразили предприятия ВПК и морские суда в Киеве и Одесской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Армия России поразила предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, удары наносились высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками. Повреждены телекоммуникационные и логистические центры, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

ВС РФ ликвидировали трёх офицеров ВСУ в Харьковской области и ещё двух регионах
ВС РФ ликвидировали трёх офицеров ВСУ в Харьковской области и ещё двух регионах

Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине повреждения получили две нефтебазы сети автозаправок WOG. Где именно находятся объекты, не уточняется, однако накануне сообщалось об ударе по АЗС в Киеве.

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Артур Лапсаков
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