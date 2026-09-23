На Украине повреждены две нефтебазы сети автозаправок WOG

На Украине повреждены две нефтебазы сети автозаправочных станций WOG. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба компании.

Где именно находятся объекты, не уточняется. Также неизвестна степень повреждений.

Ранее Минобороны России сообщило об ударах по центрам обработки данных на Украине. Поражение наносилось беспилотниками.