На Украине повреждены две нефтебазы сети автозаправок WOG
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На Украине повреждены две нефтебазы сети автозаправочных станций WOG. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба компании.
Где именно находятся объекты, не уточняется. Также неизвестна степень повреждений.
Ранее Минобороны России сообщило об ударах по центрам обработки данных на Украине. Поражение наносилось беспилотниками.
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