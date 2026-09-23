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Специальная военная операция

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Опубликовано 23 сентября, 15:29

ВС РФ нанесли удары по дата-центрам и терминалам, использовавшимся ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные днём нанесли удары беспилотниками по центрам обработки данных, а также логистическим и складским терминалам, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сегодня днем Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по центрам обработки данных (дата-центрам), а также логистическим и складским терминалам, используемым в интересах обеспечения деятельности ВСУ», — говорится в публикации.

Войска РФ ударили по стратегически важному объекту «Гипросвязь» в Киеве
Войска РФ ударили по стратегически важному объекту «Гипросвязь» в Киеве

Ранее Life.ru сообщал, что после серии взрывов в Киеве частично пропало интернет-соединение. Украинские СМИ со ссылкой на двух операторов связи писали о повреждении дата-центров, на территории которых находилось сетевое оборудование. Степень повреждений не уточнялась, объекты оставались без электроснабжения.

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Юрий Лысенко
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