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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 23 сентября, 10:14

В Киеве после серии взрывов частично пропал интернет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

В Киеве после серии взрывов частично пропало интернет-соединение. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на данные двух операторов связи, дата-центры которых, по их заявлениям, были повреждены.

На территории объектов располагалось сетевое оборудование. Степень повреждения неизвестна, оно остаётся без электроснабжения. Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации в столице воздушная тревога уже не объявлена.

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Напомним, утром 23 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Как писали местные СМИ, повреждены объекты в районе железнодорожного вокзала Незалежной.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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