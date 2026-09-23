В Киеве после серии взрывов частично пропал интернет

В Киеве после серии взрывов частично пропало интернет-соединение. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на данные двух операторов связи, дата-центры которых, по их заявлениям, были повреждены.

На территории объектов располагалось сетевое оборудование. Степень повреждения неизвестна, оно остаётся без электроснабжения. Согласно данным официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации в столице воздушная тревога уже не объявлена.

Напомним, утром 23 сентября в Киеве прогремела серия взрывов. Как писали местные СМИ, повреждены объекты в районе железнодорожного вокзала Незалежной.