В Киеве прогремел взрыв спустя минуту после объявления тревоги

В Киеве прогремел взрыв практически сразу после объявления воздушной тревоги. Над украинской столицей поднялся дым, сообщают местные телеграм-каналы.

Дым после взрыва в Киеве. Фото © Telegram / Киевский движ

По предварительным данным, это произошло в районе железнодорожного вокзала. Между включением сирен и взрывом прошла буквально минута. Точное место и последствия случившегося пока уточняются.

Предупреждения о воздушной угрозе также действуют в Киевской области и ряде других регионов Украины.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении автозаправки и пожаре на складах в Голосеевском районе Киева после ночной атаки . По словам мэра города Виталия Кличко, на местах происшествий работали экстренные службы.