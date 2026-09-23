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Специальная военная операция

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Опубликовано 23 сентября, 06:29

В Киеве прогремел взрыв спустя минуту после объявления тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Klochkov SCS

В Киеве прогремел взрыв практически сразу после объявления воздушной тревоги. Над украинской столицей поднялся дым, сообщают местные телеграм-каналы.

Дым после взрыва в Киеве. Фото © Telegram / Киевский движ

Дым после взрыва в Киеве. Фото © Telegram / Киевский движ

По предварительным данным, это произошло в районе железнодорожного вокзала. Между включением сирен и взрывом прошла буквально минута. Точное место и последствия случившегося пока уточняются.

Предупреждения о воздушной угрозе также действуют в Киевской области и ряде других регионов Украины.

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Ранее Life.ru сообщал о повреждении автозаправки и пожаре на складах в Голосеевском районе Киева после ночной атаки . По словам мэра города Виталия Кличко, на местах происшествий работали экстренные службы.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

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