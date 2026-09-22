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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 22 сентября, 15:56

ВС РФ ударили по «Пальме» в Одессе

ВС России поразили два логистических центра в Одессе

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Российские военные ударили беспилотниками по двум логистическим центрам в Одессе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, поражены центры «Пальма» и «Новая линия». Удары были нанесены днём в рамках атак по логистическим объектам и портовой инфраструктуре Украины.

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Ранее Life.ru рассказывал об ударах по логистическим центрам в Одессе и портовой инфраструктуре региона. По данным Минобороны РФ, эти объекты использовались для хранения и распределения грузов военного и двойного назначения для ВСУ.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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