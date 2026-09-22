«Нравится нам это или нет»: Президент Латвии заявил о серьёзной трансформации ВС РФ с начала СВО

Российская армия за время конфликта на Украине стала более опытной и опасной, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич в интервью американской газете The Wall Street Journal. По словам латвийского лидера, состояние российской экономики можно оценивать по-разному, однако изменения в вооружённых силах необходимо учитывать при планировании обороны НАТО.

«Нравится нам это или нет, это армия, которая теперь обладает боевым опытом, а также продемонстрировала гибкость и способность быстро адаптироваться к новым способам ведения войны», — сказал Ринкевич.

Он также заявил, что российские вооружённые силы сегодня представляют большую опасность, чем четыре с половиной года назад. По мнению президента Латвии, этот фактор может оставаться незаметным на фоне ситуации непосредственно на линии боевых действий.

Интервью вышло в материале WSJ о подготовке сил НАТО в странах Балтии к современным конфликтам. В частности, военнослужащие альянса отрабатывают применение беспилотников и методы противодействия им, ориентируясь на опыт боевых действий на Украине.

Ранее Life.ru писал, что Ринкевич признал серьёзные проблемы Европы и НАТО с защитой от беспилотников. Президент Латвии отмечал, что технологии применения дронов меняются с «молниеносной скоростью». По его словам, сложности есть не только у отдельных стран, но и у НАТО в целом. Ринкевич также предупреждал, что нынешние меры защиты могут быстро устаревать из-за темпов развития беспилотных систем.