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Регион
Опубликовано 15 сентября, 15:04

Премьер Латвии Кулбергс: «Русский медведь» угрожает странам ЕС

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что европейские лидеры стали серьёзнее воспринимать предупреждения стран Балтии о возможной угрозе со стороны России. По его словам, ещё два года назад к подобным заявлениям в ЕС относились заметно сдержаннее. Об этом он рассказал в интервью Euronews

«Мы были правы, разве нет? Мы всем говорили, что это произойдёт», — заявил Кулбергс.

Говоря о России, латвийский премьер использовал образ медведя. «Мы знаем этого медведя вдоль и поперёк, что он думает, как он действует», — сказал политик. Свою позицию он связал с историческим опытом Латвии в составе СССР — этот период власти республики лицемерно называют «советской оккупацией».

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По словам Кулбергса, сейчас ситуация изменилась: во время встреч с европейскими лидерами он видит, что те стали лучше понимать аргументы стран Балтии. «Такого не было даже два года назад», — отметил премьер.

При этом глава латвийского правительства заявил, что не ожидает открытия Россией «второго фронта». Однако, по его мнению, Европа должна наращивать оборонное производство, увеличивать вложения в безопасность и демонстрировать военную силу.

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К слову, Москва неоднократно отвергала заявления о планах нападения на европейские страны. Ранее президент России Владимир Путин лично заявил, что РФ не угрожает Европе и не собирается делать этого в будущем.

Главные заявления мировых лидеров, дипломатия и геополитика — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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