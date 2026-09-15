Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что европейские лидеры стали серьёзнее воспринимать предупреждения стран Балтии о возможной угрозе со стороны России. По его словам, ещё два года назад к подобным заявлениям в ЕС относились заметно сдержаннее. Об этом он рассказал в интервью Euronews

«Мы были правы, разве нет? Мы всем говорили, что это произойдёт», — заявил Кулбергс.

Говоря о России, латвийский премьер использовал образ медведя. «Мы знаем этого медведя вдоль и поперёк, что он думает, как он действует», — сказал политик. Свою позицию он связал с историческим опытом Латвии в составе СССР — этот период власти республики лицемерно называют «советской оккупацией».

По словам Кулбергса, сейчас ситуация изменилась: во время встреч с европейскими лидерами он видит, что те стали лучше понимать аргументы стран Балтии. «Такого не было даже два года назад», — отметил премьер.

При этом глава латвийского правительства заявил, что не ожидает открытия Россией «второго фронта». Однако, по его мнению, Европа должна наращивать оборонное производство, увеличивать вложения в безопасность и демонстрировать военную силу.