«Пора заканчивать»: Вайкуле заговорила о мире после слов о готовности воевать за Латвию

Лайма Вайкуле призвала прекратить войну после прогулки по пострадавшему от бури лесу в Юрмале. Певица показала поваленные деревья и связала увиденное с глобальными изменениями.

Вайкуле заговорила о мире после слов о готовности воевать за Латвию. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laima_vaikule_official

«Не пора ли заканчивать?» — сказала Вайкуле в опубликованном видео.

Перед этим артистка рассуждала о глобальном потеплении и военных действиях. Она предположила, что всё это может влиять на природу, и призвала людей задуматься о последствиях. При этом ещё в августе Вайкуле заявляла, что готова взять в руки оружие, если Россия нападёт на Латвию. Тогда певица говорила, что в таком случае будет защищать свою страну.

Ранее Life.ru рассказывал о резонансных заявлениях Лаймы Вайкуле после её интервью немецким СМИ. В частности, певица заявила, что в случае нападения России на Латвию готова взять автомат. В том же интервью она резко высказывалась о России и говорила о поддержке Украины.