«Бог наказал»: Жена Резника заявила, что Пугачёва уже купила себе могилу на чужбине

Супруга поэта Ильи Резника Ирина Романова заявила, что Алла Пугачёва, по слухам, приобрела место для захоронения в Израиле, хотя раньше хотела быть похороненной рядом с матерью в Москве. Об этом она рассказала Тутте Ларсен в шоу «Нетленка» на «Абзаце». Романова связала нынешнее положение певицы с её отъездом из России и высказала мнение, что произошедшее стало для артистки наказанием.

«Я думаю, что это Господь Бог наказал: оказаться без Родины и перспективы», — сказала жена поэта.

По её словам, раньше Пугачёва хотела, чтобы после смерти её похоронили рядом с матерью на Кузьминском кладбище. Теперь же, как утверждает Романова, певица приобрела место на кладбище в Израиле.

Несколькими днями ранее Илья Резник и Ирина Романова рассказали о конфликте с Пугачёвой после поздравления с её юбилеем. По словам супругов, они не знали, что записанное обращение станет частью флешмоба уехавших из России артистов. После публикации Пугачёва, как утверждал Резник, лично отправила ему резкое сообщение, назвав поэта «трусом и предателем».