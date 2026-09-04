«Флешмоб иноагентов»: Резник раскрыл, как невинное поздравление обернулось гневом Пугачёвой

Поэт Илья Резник и его супруга Ирина Романова в интервью шоу «Нетленка» на «Абзаце» впервые подробно рассказали о скандале, разгоревшемся вокруг их поздравления Аллы Пугачёвой с юбилеем. По словам поэта, он не знал, что его обращение станет частью флешмоба артистов, покинувших Россию.

Как пояснила Романова, инициатором записи выступил шоумен Стас Садальский, который предложил отправить поздравление лично через СМС. В 2024 году пара записала текст: «У нас пути разные, но песни наши останутся жить», не подозревая, что это будет опубликовано в прессе в рамках скоординированной акции.

После публикации артистам сообщили, что российские военнослужащие в зоне СВО негативно восприняли обращение. Супруги сразу же дали пояснения, но конфликт не удалось погасить. Сама Пугачёва, по словам Резника, отреагировала резко и лично написала ему: «Ты трус и предатель, доживай свою никчёмную жизнь и напиши молитву о себе».

А ранее Резник рассказал, как умирал любимый фотограф Пугачёвой Игорь Гранковский. По словам поэта, перед смертью его госпитализировали из-за проблем со здоровьем, но врачам не удалось ничего сделать.