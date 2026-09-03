Объятия заменили «прости»: Илья Резник раскрыл, как помирился с Успенской

Поэт-песенник Илья Резник рассказал о неожиданном примирении с Любовью Успенской после долгих лет конфликта из-за авторских отчислений. В интервью-шоу Тутты Ларсен «Нетленка» на «Абзаце» он признался, что камнем преткновения стала композиция «Кабриолет», слова для которой написал он, а исполнительница сделала её своей визитной карточкой.

«С Любой мы воевали долгие годы из-за репертуара — из-за «Кабриолета» и прочего. Не буду говорить, как она себя вела вначале по отношению к авторам — это у певиц всегда так. Они не уважают авторов», — отметил Резник.

По его словам, примирение произошло на дне рождения Лейлы Адамян. Успенская исполнила три песни, а затем подошла к поэту и спросила, можно ли ей официально петь его композиции.

«Так кто же тебе запретит?» — ответил Резник, добавив, что слово «прости» так и не прозвучало, но объятия стали его заменой.

Напомним, Любовь Успенская помирилась с Ильёй Резником после трёх десятилетий размолвки. О неожиданном воссоединении исполнительница сообщила на летнем концерте в Москве, а позже подтвердила, что поэт радовался примирению и выразил желание, чтобы она исполняла все его произведения. Сама артистка назвала это добрым знаком.