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29 августа, 11:21

«Очень любит меня»: Успенская рассказала об отношениях с будущим зятем

Любовь Успенская призналась, что живёт под одной крышей с будущим зятем

Любовь Успенская. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников

Любовь Успенская. Обложка © ТАСС / Виталий Смольников

Королева русского шансона Любовь Успенская уже несколько месяцев живёт под одной крышей с будущим зятем — 22-летним искусствоведом Артёмом Москвиным. Артистка призналась, что охотно приняла молодого человека в своём подмосковном особняке и не видит проблем в таком соседстве.

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Дом состоит из 16 комнат, поэтому у каждого есть собственное пространство. Сама исполнительница тепло относится к избраннику своей 36-летней дочери Татьяны Плаксиной и высоко оценивает его личные качества.

«Мой будущий зять — отличный парень: умный, талантливый, учёный, а самое главное — очень любит меня и Таню», — отметила звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.

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Напомним, в июле Татьяна Плаксина впервые появилась на публике вместе с Артёмом Москвиным. Любовь Успенская тогда рассказала, что молодой человек окончил МГУ по специальности «искусствоведение», продолжил обучение в аспирантуре и занимается выставками картин её дочери.

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Борис Эльфанд
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