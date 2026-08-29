«Очень любит меня»: Успенская рассказала об отношениях с будущим зятем

Королева русского шансона Любовь Успенская уже несколько месяцев живёт под одной крышей с будущим зятем — 22-летним искусствоведом Артёмом Москвиным. Артистка призналась, что охотно приняла молодого человека в своём подмосковном особняке и не видит проблем в таком соседстве.

Дом состоит из 16 комнат, поэтому у каждого есть собственное пространство. Сама исполнительница тепло относится к избраннику своей 36-летней дочери Татьяны Плаксиной и высоко оценивает его личные качества.

«Мой будущий зять — отличный парень: умный, талантливый, учёный, а самое главное — очень любит меня и Таню», — отметила звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.

Напомним, в июле Татьяна Плаксина впервые появилась на публике вместе с Артёмом Москвиным. Любовь Успенская тогда рассказала, что молодой человек окончил МГУ по специальности «искусствоведение», продолжил обучение в аспирантуре и занимается выставками картин её дочери.