Дочь Любови Успенской показала своего возлюбленного, который младше её на 14 лет

Татьяна Плаксина впервые появилась на публике вместе с новым избранником Артёмом Москвиным. Пара посетила премию Fashion Summer Awards. Об отношениях дочери рассказала певица Любовь Успенская, пишет Super.

Избраннику Плаксиной 22 года, он младше её на 14 лет. Москвин окончил МГУ по специальности «искусствоведение» и продолжил обучение в аспирантуре. Сейчас он курирует выставки картин возлюбленной.

Успенская назвала молодого человека умным, образованным и эрудированным. По её словам, дочь проводит с ним время в музеях и театрах. Певица также отметила его внимательное отношение к окружающим.

«Это правда. Она встречается с очень хорошим парнем. Он учится в аспирантуре МГУ. Очень умный, образованный, не по годам эрудированный человек. Тане с ним очень интересно. Они проводят время в музеях, театрах, там, где положено достойным и интеллигентным людям. У них очень хорошие отношения. Я этого мальчика очень полюбила», — рассказала Успенская.

Артистка добавила, что Москвин приходит в гости с цветами для неё, Татьяны и домработницы. Успенская считает чувства пары взаимными и одобряет выбор дочери. Сам Москвин отказался подробно обсуждать отношения. Он заявил, что хотел бы видеть внимание прессы сосредоточенным на творчестве Плаксиной.

Ранее сообщалось, что Любовь Успенская призналась в романе с мужчиной на 30 лет моложе. Певица не назвала имени избранника, но подтвердила, что отношения продолжаются. Артистка отметила, что предпочитает редкие встречи и не любит чрезмерное внимание. По её словам, партнёрам важно сохранять собственную работу, привычный образ жизни и личное пространство.