Любовь Успенская призналась в романе с мужчиной на 30 лет моложе

72-летняя Любовь Успенская стала гостьей шоу «Женский форум» и рассказала о личной жизни. Ведущие спросили певицу, были ли у неё отношения с мужчиной значительно младше.

«Почему были? Кто сказал, что были? Про «будут» — не знаю, но были и есть. Небольшая разница… Всего 30 лет», — ответила артистка.

Имя избранника исполнительница раскрывать не стала. При этом она дала понять, что рядом с собой видит только обеспеченного мужчину. Также Успенская призналась, что не любит чрезмерное внимание. По словам звезды, ей ближе формат редких встреч, когда у каждого остаётся своя жизнь, работа и личное пространство.

Напомним, артистка была замужем четыре раза. Единственную дочь она родила от четвёртого супруга, бизнесмена Александра Плаксина.

