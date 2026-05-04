Любовь Успенская призналась в романе с мужчиной на 30 лет моложе
Обложка © Instagram / uspenskayalubov_official
72-летняя Любовь Успенская стала гостьей шоу «Женский форум» и рассказала о личной жизни. Ведущие спросили певицу, были ли у неё отношения с мужчиной значительно младше.
«Почему были? Кто сказал, что были? Про «будут» — не знаю, но были и есть. Небольшая разница… Всего 30 лет», — ответила артистка.
Имя избранника исполнительница раскрывать не стала. При этом она дала понять, что рядом с собой видит только обеспеченного мужчину. Также Успенская призналась, что не любит чрезмерное внимание. По словам звезды, ей ближе формат редких встреч, когда у каждого остаётся своя жизнь, работа и личное пространство.
Напомним, артистка была замужем четыре раза. Единственную дочь она родила от четвёртого супруга, бизнесмена Александра Плаксина.
Ранее Любовь Успенская призналась, что не ожидала возвращения зимы в Москву и уже настроилась на жару, но погода преподнесла неприятный сюрприз. По словам артистки, из-за снега и холодов ей пришлось заново доставать из шкафа зимние наряды и шубы.
