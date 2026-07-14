«Кричу до хрипоты»: Любовь Успенская раскрыла, как снимает стресс в одиночестве среди сосен

Певица Любовь Успенская призналась, что обожает выбираться на природу по выходным. Чаще всего она уединяется в сосновом бору рядом со своим загородным домом в Подмосковье.

Артистка ходит в лес одна — никаких сопровождающих или компаний. Там она даёт волю эмоциям: громко поёт, позволяет себе кричать, чтобы выплеснуть накопившееся напряжение, негатив и усталость. По её словам, такая практика работает лучше любого курорта.

Особое удовольствие, отмечает исполнительница в беседе с Общественной Службой Новостей, доставляют высокие деревья, запах хвои и птичьи трели. В летний сезон эта атмосфера становится для неё настоящей сказочной терапией.

Чтобы ничего не отвлекало от единения с природой, звезда намеренно оставляет смартфон дома. Полное отключение от цифрового мира помогает ей глубже погрузиться в лесную тишину и восстановить внутреннее равновесие.

А ранее певица Анна Асти раскрыла, почему уехала в деревню из города. По словам звезды, она мечтает собрать всех друзей в один день и устроить для них тёплую встречу без городской суеты. Идея собственного деревенского уголка появилась из-за воспоминаний о детстве.