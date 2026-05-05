День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 07:59

«У неё другой типаж»: Продюсер раскрыл, кто может быть новым возлюбленным Любови Успенской

Продюсер Дворцов опроверг слухи о романе Успенской с её концертным директором

Любовь Успенская. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Любовь Успенская. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Новым возлюбленным певицы Любови Успенской не является её концертный директор Александр Иваненко. Эту версию опроверг продюсер Сергей Дворцов, отметив, что у артистки совершенно другой типаж.

По словам Дворцова, Успенская пока не появлялась на светских мероприятиях с новым бойфрендом, о котором рассказала в недавнем интервью. При этом концертный директор везде сопровождает её только как представитель и друг семьи.

«Любовь Залмановна очень яркая, сексуальная, не побоюсь этого слова, шикарная женщина, легенда шансона. Она может позволить себе всё и даже больше. Что касается Александра — нет, с ним её не видел как с романтическим партнёром», — поделился продюсер в разговоре с «Газетой.ru».

Личность возлюбленного Успенской остаётся неизвестной. Певица лишь обмолвилась, что он на 30 лет моложе её. Дворцов предположил, что избранником артистки может быть спортсмен, начинающий музыкант или бизнесмен, поскольку у неё есть определённые требования к молодым людям.

Слухи о возможном романе Успенской с концертным директором породил её экс-менеджер Никита Сурма. Он утверждал, что его уволили из команды певицы именно из-за ревности Иваненко. Также домыслы подкреплялись многочисленными совместными снимками.

Любовь Успенская раскрыла главный секрет стройности
Любовь Успенская раскрыла главный секрет стройности

Ранее 72-летняя Любовь Успенская в эфире шоу «Женский форум» заинтриговала поклонников ответом на вопрос личной жизни. На вопрос ведущих, были ли у неё отношения с мужчиной значительно моложе, артистка ответила, что такие отношения у неё были и есть, а разница в возрасте составляет 30 лет, однако имя избранника раскрывать не стала.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Любовь Успенская
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar