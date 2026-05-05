«У неё другой типаж»: Продюсер раскрыл, кто может быть новым возлюбленным Любови Успенской

Новым возлюбленным певицы Любови Успенской не является её концертный директор Александр Иваненко. Эту версию опроверг продюсер Сергей Дворцов, отметив, что у артистки совершенно другой типаж.

По словам Дворцова, Успенская пока не появлялась на светских мероприятиях с новым бойфрендом, о котором рассказала в недавнем интервью. При этом концертный директор везде сопровождает её только как представитель и друг семьи.

«Любовь Залмановна очень яркая, сексуальная, не побоюсь этого слова, шикарная женщина, легенда шансона. Она может позволить себе всё и даже больше. Что касается Александра — нет, с ним её не видел как с романтическим партнёром», — поделился продюсер в разговоре с «Газетой.ru».

Личность возлюбленного Успенской остаётся неизвестной. Певица лишь обмолвилась, что он на 30 лет моложе её. Дворцов предположил, что избранником артистки может быть спортсмен, начинающий музыкант или бизнесмен, поскольку у неё есть определённые требования к молодым людям.

Слухи о возможном романе Успенской с концертным директором породил её экс-менеджер Никита Сурма. Он утверждал, что его уволили из команды певицы именно из-за ревности Иваненко. Также домыслы подкреплялись многочисленными совместными снимками.

Ранее 72-летняя Любовь Успенская в эфире шоу «Женский форум» заинтриговала поклонников ответом на вопрос личной жизни. На вопрос ведущих, были ли у неё отношения с мужчиной значительно моложе, артистка ответила, что такие отношения у неё были и есть, а разница в возрасте составляет 30 лет, однако имя избранника раскрывать не стала.