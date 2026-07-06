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6 июля, 08:47

Певица Анна Асти объяснила, почему сбежала из города в деревню

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asti

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asti

Популярная российская исполнительница Анна Асти (Дзюба) мечтает собрать друзей на большой «деревенской тусовочке». Об этом певица рассказала Пятому каналу. В будущем ей хочется пригласить в своё деревенское пространство как можно больше близких людей.

По словам артистки, друзей у неё много, поэтому она мечтает собрать всех в один день и устроить для них тёплую встречу без городской суеты. Идея собственного деревенского уголка появилась из-за воспоминаний о детстве.

Анна Асти объяснила, почему сбежала из города в деревню. Видео © Пятый канал

Звезда рассказала, что ей хочется вернуть атмосферу старой избушки прабабушки, где было по-настоящему душевно. Для неё это не просто место для отдыха, а попытка воссоздать ощущение дома, уюта и семейного тепла, которое осталось с ней с ранних лет.

«Я очень любила у неё отдыхать. Там была невероятная природа, там было очень красиво. <...> Это было потрясающе круто и душевно. И вот я захотела обрести такое место для себя», — отметила певица.

«Схожу с ума от любви к ним»: Анна Асти рассказала о своей главной мечте
«Схожу с ума от любви к ним»: Анна Асти рассказала о своей главной мечте

Напомним, Анна Асти восстанавливает дома в деревне и мечтает построить собственную ферму, но пока её нет. Об этом артистка рассказала в беседе с Life.ru.

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Борис Эльфанд
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