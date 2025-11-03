«Схожу с ума от любви к ним»: Анна Асти рассказала о своей главной мечте

Певица Анна Асти увлеклась конным спортом и планирует создать собственную конную ферму. Об этом артистка рассказала в интервью на церемонии вручения премии «Золотой Граммофон».

Анна Асти о своей любви к лошадям. Видео © Пятый канал. Фото © РИА «Новости» / Алексей Майшев

Асти призналась, что занимается с профессиональным тренером, который помогает ей с выбором лошадей. Певица особенно отметила двух своих любимцев — испанского жеребца андалузской породы по кличке Феллино и тинкера Амура с белоснежной гривой и голубыми глазами.

«Много хочу, много. Хочу табун, я умираю как мне нравятся эти животные, схожу с ума от любви к ним», — поделилась Асти с Пятым каналом.

Артистка рассказала о планах создания конной фермы, где посетители могли бы отдыхать, пить кофе на рассвете и наблюдать за животными. По её словам, такая ферма могла бы включать и других животных — овечек и козочек, однако детали проекта ещё предстоит продумать. Асти также выразила желание поддержать инициативу по спасению лошадей в Перми, куда она отправится с концертом в ближайшее время.

