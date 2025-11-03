Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 14:09

Костомаров назвал своего фаворита на главную роль в фильме о себе

Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Роман Костомаров хотел бы, чтобы главную роль в художественном фильме о нём сыграл Максим Матвеев. Об этом фигурист рассказал в интервью.

Картина, посвящённая спортивным достижениям Костомарова и его борьбе с последствиями пневмонии, приведшей к ампутации конечностей, разрабатывается при личном участии спортсмена. Режиссёром проекта выступит Сарик Андреасян, который также выступит продюсером вместе с Гевондом Андреасяном.

«По моей последней информации, фильм должен выйти до 2027 года. Знаю, что сценарий написан. В его написании я принимал участие, потому что всё-таки фильм основан на реальных событиях и связан с фигурным катанием», — рассказал Костомаров kp.ru.

Фигурист отметил, что помогал в работе над сценарием, консультируя создателей по вопросам спортивной карьеры и деталям перенесённой болезни. Что касается актёрского состава, Костомаров выразил предпочтение Максиму Матвееву, хотя ранее рассматривались и другие кандидатуры, включая Павла Прилучного и Александра Метёлкина.

«А то будут висеть»: Костомаров показал упражнение на грудь и пошутил про «тити»
«А то будут висеть»: Костомаров показал упражнение на грудь и пошутил про «тити»

Напомним, в 2023 году Роман Костомаров заболел пневмонией и оказался в реанимации. Из-за осложнений ему ампутировали стопы и кисти, установив протезы. Фигурист активно тренируется и смог вернуться на лёд. Костомаров рассказывал, что долго привыкал к новому телу и использует протезы для рук только на людях.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Роман Костомаров
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar