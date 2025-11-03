Костомаров назвал своего фаворита на главную роль в фильме о себе

Роман Костомаров хотел бы, чтобы главную роль в художественном фильме о нём сыграл Максим Матвеев. Об этом фигурист рассказал в интервью.

Картина, посвящённая спортивным достижениям Костомарова и его борьбе с последствиями пневмонии, приведшей к ампутации конечностей, разрабатывается при личном участии спортсмена. Режиссёром проекта выступит Сарик Андреасян, который также выступит продюсером вместе с Гевондом Андреасяном.

«По моей последней информации, фильм должен выйти до 2027 года. Знаю, что сценарий написан. В его написании я принимал участие, потому что всё-таки фильм основан на реальных событиях и связан с фигурным катанием», — рассказал Костомаров kp.ru.

Фигурист отметил, что помогал в работе над сценарием, консультируя создателей по вопросам спортивной карьеры и деталям перенесённой болезни. Что касается актёрского состава, Костомаров выразил предпочтение Максиму Матвееву, хотя ранее рассматривались и другие кандидатуры, включая Павла Прилучного и Александра Метёлкина.