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22 марта, 19:47

«А то будут висеть»: Костомаров показал упражнение на грудь и пошутил про «тити»

Костомаров показал тренировку в тренажёрном зале со снятыми протезами

Российский фигурист Роман Костомаров, который лишился кистей рук и стоп после тяжёлой болезни, показал очередную тренировку в тренажёрном зале, доказывая, что ему под силу всё. Спортсмен выложил вдохновляющее видео в телеграм-канале, на котором качает грудные мышцы и руки, а также шутливо прокомментировал упражнение.

Роман Костомаров на тренировке. Видео © Telegram / Роман Костомаров

«Как говорится, с возрастом тити нужно качать, а то они будут висеть. Поэтому работаем», — сказал Костомаров с улыбкой.

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Напомним, в 2023 году Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Из-за осложнений в виде сепсиса ему удалили стопы и кисти, установив протезы. Тем не менее фигурист постоянно закаляет себя тренировками, он даже смог вновь выйти на лёд. Костомаров признался, что долго привыкал к новому телу, а также рассказал, что протезы для рук не носит дома, а использует только на публике.

Обложка ©

Telegram / Роман Костомаров

Татьяна Миссуми
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