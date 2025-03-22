«А то будут висеть»: Костомаров показал упражнение на грудь и пошутил про «тити»
Костомаров показал тренировку в тренажёрном зале со снятыми протезами
Российский фигурист Роман Костомаров, который лишился кистей рук и стоп после тяжёлой болезни, показал очередную тренировку в тренажёрном зале, доказывая, что ему под силу всё. Спортсмен выложил вдохновляющее видео в телеграм-канале, на котором качает грудные мышцы и руки, а также шутливо прокомментировал упражнение.
Роман Костомаров на тренировке. Видео © Telegram / Роман Костомаров
«Как говорится, с возрастом тити нужно качать, а то они будут висеть. Поэтому работаем», — сказал Костомаров с улыбкой.
Напомним, в 2023 году Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Из-за осложнений в виде сепсиса ему удалили стопы и кисти, установив протезы. Тем не менее фигурист постоянно закаляет себя тренировками, он даже смог вновь выйти на лёд. Костомаров признался, что долго привыкал к новому телу, а также рассказал, что протезы для рук не носит дома, а использует только на публике.
Telegram / Роман Костомаров