«А то будут висеть»: Костомаров показал упражнение на грудь и пошутил про «тити»

Российский фигурист Роман Костомаров, который лишился кистей рук и стоп после тяжёлой болезни, показал очередную тренировку в тренажёрном зале, доказывая, что ему под силу всё. Спортсмен выложил вдохновляющее видео в телеграм-канале, на котором качает грудные мышцы и руки, а также шутливо прокомментировал упражнение.