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4 июля, 16:23

«Ферму ещё не построила, но овечка и утка уже есть»: Анна Асти рассказала о своих деревенских мечтах

Анна Асти планирует построить ферму и завести животных в деревне

Певица Анна Асти восстанавливает дома в деревне и мечтает построить собственную ферму, но пока её нет. Об этом артистка рассказала в беседе с Life.ru на музыкальном фестивале «Большая Дискотека Авторадио».

Анна Асти планирует построить ферму и завести животных в деревне. Видео © Life.ru

По словам исполнительницы, без животных деревенскую жизнь она не представляет. Ферму она ещё не построила, поэтому её овечка живёт у соседа — для неё пока нужно придумать жильё.

Недавно артистке подарили и утку-бегунка. Она пояснила, что это индийская порода: птицы забавно передвигаются на двух лапках, держат ровную длинную шею и чем-то напоминают пингвинов. Теперь певица хочет завести таких уток, но первая тоже пока обитает у соседа — для неё Асти собирается построить домик.

Певица призналась, что обожает животных с детства. Ей нравится, что они словно сами собой появляются в её жизни.

«Сейчас я уже выросла и могу себе позволить всё, что я хочу, поэтому у меня будет много разных животных», — заявила Асти.

Как именно они у неё оказываются, артистка пообещала рассказать в другой раз.

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До этого лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал о своих планах на отпуск и объяснил, почему не ездит за границу. По его словам, лето обещает быть насыщенным: артист готовится к выпуску нового альбома, а семейная ферма заменяет ему любой заграничный курорт. Жуков добавил, что проводит время на ферме вместе с семьёй, где они катаются на квадроциклах и собирают ягоды и фрукты.

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Обложка © Life.ru

Вероника Бакумченко
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