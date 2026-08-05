Любовь Успенская раскрыла, почему до сих пор не простила Люсю Чеботину

Королева русского шансона Любовь Успенская отказалась обсуждать конфликт с Люсей Чеботиной и заявила, что не считает себя обязанной отвечать бывшей подруге или предпринимать шаги к примирению. Певица также дала понять, что больше не намерена комментировать ситуации, в которых упоминается имя молодой исполнительницы.

«Это моё право — общаться с кем-то или нет. Свою позицию я уже давно обозначила. И не хочу пока никак реагировать на всю эту историю» — подчеркнула звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.

Так она ответила на слова коллеги по сцене о безуспешных попытках восстановить общение после публичной ссоры. Чеботина рассказывала, что ещё около года назад поддерживала близкие отношения с Успенской.