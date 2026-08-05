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5 августа, 07:20

Любовь Успенская раскрыла, почему до сих пор не простила Люсю Чеботину

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official, lusia_chebotina

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uspenskayalubov_official, lusia_chebotina

Королева русского шансона Любовь Успенская отказалась обсуждать конфликт с Люсей Чеботиной и заявила, что не считает себя обязанной отвечать бывшей подруге или предпринимать шаги к примирению. Певица также дала понять, что больше не намерена комментировать ситуации, в которых упоминается имя молодой исполнительницы.

«Это моё право — общаться с кем-то или нет. Свою позицию я уже давно обозначила. И не хочу пока никак реагировать на всю эту историю» — подчеркнула звезда в беседе с Общественной Службой Новостей.

Так она ответила на слова коллеги по сцене о безуспешных попытках восстановить общение после публичной ссоры. Чеботина рассказывала, что ещё около года назад поддерживала близкие отношения с Успенской.

Любовь Успенская — о конфликте с Чеботиной: «Умеет обижать»
Любовь Успенская — о конфликте с Чеботиной: «Умеет обижать»

Напомним, ранее Успенская раскритиковала Чеботину, заявив, что та её раздражает. При этом мама Чеботиной вступилась за свою дочь и публично осадила Успенскую. Позже исполнительница шансона назвала неблагодарным человеком и болтухой молодую певицу.

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Борис Эльфанд
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