Успенская раскритиковала Чеботину, заявив, что та её раздражает

От имени исполнительницы опубликовали комментарий, который собрал множество лайков. В нём Успенская заявила, что терпеть не может Чеботину. На критику оперативно отреагировала мама Люси и её директор Анна. Она назвала странным поведение уважаемых мэтров эстрады, которые достигли больших высот, а затем публично хейтят молодых исполнителей.

Ранее Любовь Успенская рассказывала о личной жизни и призналась в отношениях с мужчиной, который моложе её на 30 лет. Артистка отметила, что такие отношения у неё есть и сейчас. При этом она не раскрыла личность избранника. Певица подчеркнула, что для неё важны финансовая состоятельность партнёра и личное пространство. Успенская также заявляла, что предпочитает формат отношений без постоянного совместного проживания. По её словам, ей ближе редкие встречи, при которых каждый сохраняет свою жизнь и работу.