«Спасибо за поддержку»: Мама Люси Чеботиной публично осадила Успенскую

Мама певицы Люси Чеботиной вступилась за дочь после высказывания Любови Успенской. Под одним из видеороликов в социальных сетях «королева шансона» оставила нелестный комментарий об исполнительнице хита «Солнце Монако».

Реакция со стороны окружения Чеботиной последовала незамедлительно. На защиту дочери встала её мать Анна, которая также выполняет функции директора и администратора певицы. Она опубликовала ответ, в котором выразила недоумение по поводу поведения звезды эстрады.

«Спасибо, Любочка, за "поддержку". Очень странно, когда уважаемые мэтры нашей эстрады, достигшие больших высот и любви зрителей, ранее восхищавшиеся талантом, публично хейтят более молодых исполнителей», — прокомментировала ситуацию Анна Чеботина.

Напомним, что Анна является не только менеджером, но и главной опорой Люси. Она сопровождает дочь во всех гастрольных поездках, занимается логистикой и планированием графика, позволяя артистке находить время для отдыха. Кроме того, мать — самый строгий критик исполнительницы. Именно Анна была рядом с будущей звездой в самые сложные периоды, когда они переехали из Петропавловска-Камчатского в Москву, чтобы пробиться на большую сцену.

На данный момент Любовь Успенская ситуацию не прокомментировала.

Напомним, конфликт произошёл между Любовью Успенской и Люсей Чеботиной. Королева шансона оставила нелестный отзыв под одним из рилсов в Instagram*. В нём Успенская заявила, что терпеть не может Чеботину.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.