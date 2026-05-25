25 мая, 15:13

Любовь Успенская — о конфликте с Чеботиной: «Умеет обижать»

Певица Успенская заявила, что больше не намерена обсуждать конфликт с Чеботиной

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ uspenskayalubov_official, lusia_chebotina

Певица Любовь Успенская заявила, что больше не будет давать комментариев о ситуации с Люсей Чеботиной. О своём нежелании продолжать дискуссию она сообщила в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам королевы русского шансона, своё мнение об оппонентке она уже высказала и более не готова вести диалог.

«Я всё уже сказала: человек неблагодарный, умеет обижать, не задумываясь о том, что кому-то делает больно. Больше говорить на эту тему не хочу никогда», — отрезала звезда.

При этом певица не уточнила, готова ли она забыть обиды и закопать топор войны.

«Спасибо за поддержку»: Мама Люси Чеботиной публично осадила Успенскую

Напомним, что королева шансона оставила нелестный отзыв под одним из рилсов Чеботиной в соцсетях. В нём Успенская заявила, что терпеть не может оппонентку. По словам певицы, ранее у неё были хорошие отношения с Чеботиной, однако впоследствии ситуация изменилась.

Дарья Нарыкова
