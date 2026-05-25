Любовь Успенская — о конфликте с Чеботиной: «Умеет обижать»

Певица Любовь Успенская заявила, что больше не будет давать комментариев о ситуации с Люсей Чеботиной. О своём нежелании продолжать дискуссию она сообщила в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам королевы русского шансона, своё мнение об оппонентке она уже высказала и более не готова вести диалог.

«Я всё уже сказала: человек неблагодарный, умеет обижать, не задумываясь о том, что кому-то делает больно. Больше говорить на эту тему не хочу никогда», — отрезала звезда.

При этом певица не уточнила, готова ли она забыть обиды и закопать топор войны.