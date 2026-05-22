Успенская назвала Чеботину неблагодарным человеком и болтухой после конфликта

Певица Любовь Успенская прокомментировала разногласия с коллегой Люсей Чеботиной и объяснила, почему ранее критиковала артистку. Об этом она поделилась в разговоре с изданием StarHit.

«Она неблагодарный человек. Она меня обидела. Она даже не думает, как может обидеть — просто болтуха», — заявила Успенская.

По словам Успенской, ранее у неё были хорошие отношения с Чеботиной, однако впоследствии ситуация изменилась. Артистка подчеркнула, что не считает поведение коллеги корректным и решила публично обозначить свою позицию.

Ранее Успенская заявила, что Чеботина её раздражает. В ответ мать исполнительницы хита «Солнце Монако» назвала странным поведение уважаемых мэтров эстрады, которые достигли больших высот, а затем публично хейтят молодых исполнителей.