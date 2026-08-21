«Хотела этого»: Любовь Успенская отреагировала на решение дочери сменить фамилию

Любовь Успенская поддержала решение дочери Татьяны Плаксиной официально взять её фамилию. Певица призналась, что давно этого хотела, но предпочитала дождаться самостоятельного выбора девушки. Об этом артистка рассказала журналистам на своём летнем концерте в Москве.

Любовь Успенская — о новой фамилии дочери. Видео © Пятый канал

«Я хотела этого. И я ждала её решения», — сказала Успенская Пятому каналу.

По словам исполнительницы, Татьяну дополнительно вдохновило то, что в СМИ её всё чаще начали представлять как Успенскую. Сейчас девушка занимается оформлением документов, чтобы изменить фамилию и в паспорте.

Сколько времени займёт процедура, певица уточнять не стала. При этом она подчеркнула, что рада решению дочери.

Во время разговора Успенская также призналась, что мечтает стать бабушкой. Однако Татьяна и её избранник Артём пока не спешат с пополнением в семье.

Ранее Life.ru рассказывал, что Любовь Успенская отказалась обсуждать конфликт с Люсей Чеботиной. Исполнительница подчеркнула, что не обязана отвечать бывшей подруге или делать шаги к примирению, поскольку свою позицию уже обозначила.