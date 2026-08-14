Брачный договор и девичья фамилия: Раскрыты детали тайной свадьбы Роналду и Джорджины

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально оформили свои отношения. Как сообщает Jornal de Noticias, 10 августа в Лиссабоне пара подписала брачный контракт, а на следующий день, 11 августа, в их доме в Кашкайше состоялась гражданская церемония. Свадьба прошла спустя ровно год после помолвки в присутствии пятерых детей футболиста и узкого круга близких друзей.

Согласно условиям договора, супруги сохраняют раздельное владение имуществом: каждый остаётся владельцем своих добрачных активов, а совместно нажитое имущество будет распределяться по договорённости. Пара решила не менять фамилии и остаться жить в Саудовской Аравии.

Примечательно, что на торжестве отсутствовали мать и сестры Роналду. Напомним, что 41-летний спортсмен и 32-летняя модель воспитывают пятерых детей, двое из которых — общие дочери пары.

Напомним, ранее Роналду Криштиану Роналду показал обручальные кольца вместе с избранницей Джорджиной Родригес. Пара встречается с 2016 года и за это время у них появились две дочери. Фото колец создало фурор в соцсетях, собрав миллионы лайков.