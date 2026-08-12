Таролог сделал расклад на брак Криштиану Роналду и Джорджины Родригес: почему выпали Шут и Сила?

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой спустя 10 лет отношений. Эта новость вызвала ажиотаж даже у тех, кто не следит за футбольной карьерой португальца. Астролог, таролог Борис Зак в беседе с Life.ru дал прогноз на этот брак, разложив карты.





Что ждёт Роналду и Родригес в браке: Шут и Сила

В ответ на этот вопрос выпали карты Шут, Девятка Мечей, Восьмёрка Пентаклей, Сила и Паж Жезлов.

Шут знаменует новое начало. Это не только карта старта, но и карта перехода на новый уровень, новый этап в их совместной жизни. По словам Зака, в ближайшие 5 лет они точно не расстанутся. А Девятка Мечей, Восьмёрка Пентаклей, Сила и Паж Жезлов описывают классические отношения мужчины и женщины – будут и переживания, и трудности, но со всем пара справится и продолжит развивать крепкий и счастливый союз.

Отношение Джорджины к свадьбе: «Наконец-то заарканила»

Расклад таро не показывает бурного всплеска эмоций (Колесница и Рыцарь Мечей): Джорджина восприняла это как победу, новое достижение в отношениях, которое позволит отношениям развиваться. Но есть и «перчинка»: раскладе вышла появилась Дьявол, на которой изображены мужчина и женщина, закованные в цепи, что в контексте расклада можно смело читать как «Наконец-то заарканила».

Отношение Роналду к свадьбе: Прагматизм

Криштиану Роналду тоже воспринял свадьбу просто как закономерный шаг к развитию отношений. А выпавшие в раскладе Шестёрка Пентаклей и Рыцарь Пентаклей указывают на то, что для него это шаг именно к узакониванию союза, что, вероятно, в будущем позволит решать юридические и финансовые вопросы.

Для него брак — это возможность часть доходов и имущества переписать на жену с целью снижения налогов или решения каких-то других финансовых и юридических вопросов. Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес. Фото Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano

Роналду и Родригес вместе с 2016 года. За это время у пары родились две дочери — Алана Мартина и Белла Эсмеральда. Кроме того, Джорджина помогает воспитывать троих детей футболиста.