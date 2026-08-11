Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношений

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой. Португальский футболист подтвердил свадьбу публикацией в своих соцсетях, показав обручальные кольца.

На фотографии Роналду продемонстрировал руки пары с кольцами. Таким образом, многолетние отношения футболиста и испано-аргентинской модели завершились свадьбой.

Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес. Фото Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano

Роналду и Родригес вместе с 2016 года. За это время у пары родились две дочери — Алана Мартина и Белла Эсмеральда. Кроме того, Джорджина помогает воспитывать троих детей футболиста.

О помолвке спортсмен и модель объявили в августе 2025 года. Тогда Родригес опубликовала фотографию с огромным бриллиантовым кольцом и сообщила, что согласилась выйти замуж за Роналду.

Свадьба стала финалом почти десятилетних отношений пары, которые регулярно оказываются в центре внимания поклонников по всему миру.

Ранее Life.ru рассказывал, как продавщица бутика Gucci стала женой одного из самых узнаваемых футболистов мира. Они познакомились благодаря работе Джорджины в магазине в Мадриде, хотя позднее появлялись и другие версии этой истории.