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11 августа, 19:45

Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношений

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / georginagio

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / georginagio

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой. Португальский футболист подтвердил свадьбу публикацией в своих соцсетях, показав обручальные кольца.

На фотографии Роналду продемонстрировал руки пары с кольцами. Таким образом, многолетние отношения футболиста и испано-аргентинской модели завершились свадьбой.

Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес. Фото Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano

Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес. Фото Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano

Роналду и Родригес вместе с 2016 года. За это время у пары родились две дочери — Алана Мартина и Белла Эсмеральда. Кроме того, Джорджина помогает воспитывать троих детей футболиста.

О помолвке спортсмен и модель объявили в августе 2025 года. Тогда Родригес опубликовала фотографию с огромным бриллиантовым кольцом и сообщила, что согласилась выйти замуж за Роналду.

Свадьба стала финалом почти десятилетних отношений пары, которые регулярно оказываются в центре внимания поклонников по всему миру.

Роналду не приехал на собственную свадьбу на Мадейре
Роналду не приехал на собственную свадьбу на Мадейре

Ранее Life.ru рассказывал, как продавщица бутика Gucci стала женой одного из самых узнаваемых футболистов мира. Они познакомились благодаря работе Джорджины в магазине в Мадриде, хотя позднее появлялись и другие версии этой истории.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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