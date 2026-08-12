Роналду показал кольца, и мир ахнул: 24 миллиона лайков за 16 часов — отберёт рекорд у Месси?

Пост Криштиану Роналду о свадьбе с Джорджиной Родригес набрал 24 миллиона лайков за 16 часов. Первый миллион был достигнут всего за 9 минут, а 4 миллиона — за полчаса. Футболист опубликовал фото с обручальными кольцами и инициалами CG, которое также выложила и его супруга.

Пост Криштиану Роналду о свадьбе с Джорджиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano

Частная и камерная церемония прошла в португальском Кашкайше, на ней присутствовали пятеро детей пары. Джорджина была в белом платье и фате, Роналду — в светлом костюме.

Пара состоит в отношениях с 2016 года. Предложение руки и сердца Роналду сделал в августе 2025 года.

Тем временем фанаты гадают, сможет ли пост Роналду догнать по лайкам публикацию Лионеля Месси о победе на ЧМ-2022, которая собрала 75 млн отметок «мне нравится».

Ранее более двух тысяч фанатов собрались у собора на Мадейре, ожидая свадьбу Роналду, но там проходила церемония другой пары. Ажиотаж возник на фоне слухов о предстоящей свадьбе португальца на его родном острове. Когда к церкви подъехал серый Rolls-Royce с девушкой в белом платье, собравшиеся решили, что это невеста — и бросились к машине. Родственникам и гостям пришлось буквально пробивать ей дорогу к входу в собор.