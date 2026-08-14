Роналду сменил цвет волос после свадьбы и оживил старый мем

Криштиану Роналду вернулся в расположение саудовского «Ан-Насра» после свадьбы с Джорджиной Родригес и сразу привлёк внимание новой причёской. Клуб опубликовал фотографию 41-летнего португальца в соцсети X.

На снимке видно, что футболист изменил цвет волос, осветлив их до медного оттенка. Однако именно здесь в соцсетях начались споры: одни пользователи называют новую причёску Роналду рыжей, другие уверены, что цвет скорее коричневый.

Дискуссия напоминает знаменитую историю с платьем, которое несколько лет назад разделило пользователей интернета на два лагеря: одни видели его сине-чёрным, другие — бело-золотым. В случае с Роналду разница, скорее всего, объясняется освещением и оттенками фотографии.

«Посмотрите, кто только что приехал в «Аль-Наср», — подписала клубная пресс-служба фотографию футболиста.

Новое фото Роналду стало одним из первых публичных появлений после свадьбы. Теперь болельщики могут спорить не только о его голах и достижениях, но и о том, какого именно цвета у него волосы.

Напомним, ранее Роналду Криштиану Роналду показал обручальные кольца вместе с избранницей Джорджиной Родригес. Пара встречается с 2016 года и за это время у них появились две дочери. Фото колец создало фурор в соцсетях, собрав миллионы лайков.