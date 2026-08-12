Роналду впервые написал комментарий Месси под постом о смерти отца

Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые оставил свой комментарий под постом аргентинского футболиста Лионеля Месси, отец которого скончался в ночь на 8 августа.

Месси выложил у себя в соцсетях прощальное письмо, посвящённое отцу Хорхе. Роналду не смог оставить это без внимания и выразил соболезнования своему извечному сопернику. Португалец использовал испанский язык, который хорошо знаком обоим футболистам.

«Крепко обнимаю тебя и твоих близких в эти трудные времена. Желаю вам сил», — написал Роналду.

Для двух футболистов, чьё многолетнее соперничество стало одним из символов эпохи, такой жест сразу привлёк внимание болельщиков. С момента публикации комментария прошло два часа, и за это время его лайкнули уже полтора миллиона человек.

Ранее Life.ru сообщал, что Хорхе Месси скончался в Росарио после продолжительной болезни. Отцу и многолетнему агенту Лионеля Месси было 68 лет. После утраты футболист взял паузу в выступлениях за «Интер Майами», чтобы провести время вместе с семьёй.