«Я не знаю, как жить без тебя»: Месси впервые обратился к умершему отцу и заговорил об уходе из футбола

Лионель Месси впервые публично высказался после смерти своего отца Хорхе. Аргентинский футболист опубликовал большое обращение, в котором рассказал о последних месяцах его жизни, чемпионате мира — 2026 и признался, что теперь всерьёз задумывается, сможет ли ещё долго продолжать играть в футбол.

«Папа, я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет. До меня это не доходит, вернее, я сам не хочу это осознавать. Мне так тяжело представить, что я больше никогда тебя не увижу, что мы больше не будем разговаривать», — написал Месси.

Особенно тяжело футболисту дался последний чемпионат мира. По словам Лео, отец очень хотел приехать на турнир, но за несколько дней до его начала состояние Хорхе ухудшилось. Месси до последнего надеялся, что тот поправится, и обещал пройти со сборной Аргентины как можно дальше, чтобы отец ещё успел увидеть его на стадионе.

«А я всё время говорил тебе, что мы дойдём до финала, чтобы ты смог поехать», — вспоминает футболист.

Аргентина действительно дошла до решающего матча ЧМ-2026, где уступила Испании со счётом 0:1 в дополнительное время. Однако Хорхе Месси уже не смог приехать на финал. После каждого матча Лео, по его словам, ждал сообщения от отца и именно по наступившей тишине понял, насколько серьёзным стало его состояние.

«Мы дошли до финала, а тебя там не было. Я хотел выиграть, чтобы забрать приз домой и показать тебе его. Но я не смог», — написал Месси.

Вернувшись после чемпионата мира, футболист понял, что состояние отца уже не позволяет им даже полноценно обсудить турнир. Лео признался, что именно разговор о последнем мундиале так и остался между ними незавершённым.

Самой тревожной частью обращения стали слова аргентинца о собственном будущем. «Я только что играл в футбол, и теперь я всерьёз сомневаюсь, что смогу продолжать это делать ещё долго. Ты был рядом со мной с самого начала, конец был так близок», — признался Месси.

Хорхе сопровождал сына практически всю его карьеру. Он водил маленького Лео на тренировки, позднее стал его агентом и вёл переговоры с клубами, в том числе при переходе 13-летнего Месси в «Барселону». «Ты был отцом, другом и агентом», — написал футболист.

В конце обращения Месси поблагодарил отца и пообещал сохранить его влияние в собственной семье. «Мне будет очень тебя не хватать, но ты всегда будешь рядом, особенно в воспитании моих детей, потому что я учу и воспитываю их так же, как ты учил и воспитывал меня. Спасибо тебе за всё. Я люблю тебя, папа».

Ранее Life.ru сообщал о смерти Хорхе Месси. Отец и многолетний агент футболиста скончался в Росарио после продолжительной болезни в возрасте 68 лет. Позднее стало известно, что Лионель Месси взял паузу в выступлениях за «Интер Майами», чтобы остаться вместе с семьёй.