«Он так радовался»: Любовь Успенская помирилась с поэтом Резником после 30-летней размолвки

Певица Любовь Успенская восстановила отношения с поэтом Ильёй Резником после трёх десятилетий ссоры. О неожиданном примирении артистка рассказала на своём летнем концерте в Москве.

Любовь Успенская рассказала о конфликте с Ильёй Резником. Видео © Пятый канал

«Я недавно помирилась с поэтом Ильёй Резником. 30 лет мы были в ссоре, мы с ним помирились. Он так радовался и говорил о том, что хочет, чтобы я пела все его песни», — рассказала исполнительница Пятому каналу.

Само примирение Успенская назвала для себя добрым знаком. При этом певица дала понять, что других подобных шагов пока не планирует.

Артистка также призналась, что не верит в настоящую дружбу внутри шоу-бизнеса. По её словам, близких людей среди коллег у неё немного.

«У меня считанные люди, но это же не весь шоу-бизнес. Это Коля Басков, Лёша Чумаков, Лёня Агутин, Глюкоза», — добавила Успенская.

Ранее Life.ru писал о другом громком конфликте Любови Успенской с коллегой по сцене. Певица назвала Люсю Чеботину неблагодарным человеком и призналась, что та её сильно обидела. До этого артистки поддерживали хорошие отношения, однако после разногласий Успенская решила публично обозначить свою позицию.