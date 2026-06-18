«У него было столько планов!» Поэт Резник раскрыл, как умирал любимый фотограф Пугачёвой
Поэт Илья Резник рассказал о последних днях фотографа Пугачёвой Гранковского
Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Знаменитый российский фотограф Игорь Гранковский, которого ценили многие звёзды эстрады, ушёл из жизни в возрасте 87 лет. Перед смертью его госпитализировали из-за проблем со здоровьем, но врачам не удалось ничего сделать. О таланте и характере покойного рассказал поэт Илья Резник.
По его словам, Гранковский был честным человеком и высоким профессионалом, автором замечательных снимков и альбомов. Фотограф стал свидетелем и летописцем рождения творческого союза Аллы Пугачёвой, Раймонда Паулса и Ильи Резника. В те годы Гранковский и Примадонна относились друг к другу с теплотой.
Гранковского называли любимым фотографом Пугачёвой. Он снимал важные моменты её жизни и даже появился в клипе на песню «Фотограф». До последних дней он продолжал работать, возглавлял журнал Государственного Кремлёвского дворца «Арт КД», посещал мероприятия, фестивали и концерты.
«Он несколько недель находился в реанимации. Мы все надеялись, что он пойдёт на поправку… У него было столько планов!» — цитирует Резника сайт MK.ru.
Ранее Илья Резник был шокирован откровенным нарядом Люси Чеботиной, выступавшей на его вечере. Он отметил, что почти все артисты вышли на сцену в сдержанных образах. Позже звезда резко отреагировала на замечание Резника о её «голом» платье.
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