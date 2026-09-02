Последняя компания закрылась: «Золотой век» Пугачёвой подошёл к концу

Обозреватель «Царьграда» Арина Докучаева высказала мнение, что после отъезда из России и фактического завершения концертной деятельности у Аллы Пугачёвой и её семьи начались трудности. Это, по её оценке, может свидетельствовать о завершении «золотого века» певицы.

В России, как сообщается, была ликвидирована последняя компания артистки «АБП», занимавшаяся организацией выступлений. Её прибыль, по данным издания, упала в 23 раза.

Сама 77-летняя Пугачёва сейчас сосредоточена на восстановлении здоровья. Недавно она рассказывала, что четыре месяца практически не двигалась после падения — у неё был перелом ноги и повреждение тазобедренного сустава, на фоне чего развились панические атаки.

При этом супруг артистки, 50-летний юморист Максим Галкин*, по наблюдениям телеканала, выглядит человеком, который решил дистанцироваться от семейных проблем. Он продолжает давать стендап-концерты в Европе и ведёт активный образ жизни. Недавнее видео с пляжа, где комик позирует в плавках с кокосом, вызвало бурную реакцию поклонниц, которые предположили, что у него мог появиться новый «романтический интерес».

А ранее критик Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачёва сама разрушила репутацию, которую создавала десятилетиями. Специалист связал это с решениями певицы последних лет и отметил, что её прежнее доброе имя уже невозможно вернуть в полном объёме.

*Включен в список иностранных агентов Минюста России.