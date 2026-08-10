«Деньги сгубили»: Критик Соседов заявил, что Пугачёва безвозвратно растоптала своё доброе имя

Алла Пугачёва сама разрушила репутацию, которую создавала десятилетиями, считает музыкальный критик Сергей Соседов. Так он прокомментировал очередное обсуждение певицы в шоу-бизнесе после её появления с палочкой.

По словам Соседова, ему одновременно жаль и не жаль артистку. Он признал масштаб её прежней карьеры, однако считает, что со временем вокруг Пугачёвой стало слишком много обмана и загадочности.

«У неё было много лжи, авантюр разного рода, мифологии. Её карьера строилась на этом», — заявил критик в разговоре с URA.ru.

Особенно резко Соседов высказался о решениях певицы последних лет. По его мнению, она сама пожертвовала своим именем ради денег и сохранения зарубежных активов.

«Сейчас у неё деньги есть, а имя растоптано, репутация растоптана», — сказал он.

Критик также считает, что Пугачёвой стоило значительно раньше завершить концертную деятельность. Последней действительно удачной её программой он назвал «Избранное», а юбилейные выступления к 60- и 70-летию, по его словам, уже выглядели натужно.

Соседов уверен, что артисту важно вовремя отпустить сцену и принять появление новых кумиров. Попытки получить «последний аплодисмент» он назвал ненужными, добавив, что прошлое, каким бы ярким оно ни было, иногда необходимо просто оставить позади.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Алла Пугачёва перенесла сложную операцию по замене тазобедренного сустава и сейчас проходит трудную реабилитацию. По его словам, из-за почтенного возраста восстановление и возвращение к публичной активности даются певице с трудом. Представители артистки не уточняют, когда она сможет возобновить деятельность.