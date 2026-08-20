Пирс уже потеряла, теперь под угрозой усадьба: У Пугачёвой возник новый спор из-за земли на Истре
Пугачёва лишилась права на землю у поместья на Истринском водохранилище
Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева
Алла Пугачёва лишилась права на спорную прибрежную землю возле своего поместья в Солнечногорске. Теперь под вопросом может оказаться и судьба самой усадьбы на первой линии Истринского водохранилища, пишет «СтарХит».
Речь идёт о недвижимости в деревне Малые Бережки. Площадь дома составляет около 760 кв.м, внутри расположены шесть спален, бассейн, лифт, бильярдная, кинотеатр и винный погреб.
На территории также оборудованы зона для барбекю, детская площадка и отдельный дом для персонала. Однако близость особняка к воде стала причиной многолетнего спора вокруг законности использования берега.
Ранее проверка Росводресурсов выявила нарушения при использовании прибрежной территории и пирса. В июле два участка возле поместья уже выставляли на торги.
Теперь певица потеряла право на спорную землю. При этом утверждать, что сама усадьба уже изъята, нельзя — пока речь идёт лишь о возможных дальнейших последствиях для недвижимости.
Ещё 23 июля Росводресурсы выставили на аукцион два участка прибрежной территории возле поместья Пугачёвой. На торги вынесли право водопользования, а стартовые цены составляли 11,7 тысячи и 2,5 тысячи рублей соответственно.
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