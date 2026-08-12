«Наркозы, операции»: Врач раскрыла правду о серьёзном недуге Аллы Пугачёвой

Проблемы Аллы Пугачёвой с волосами могут быть связаны с перенесёнными операциями и стрессом для организма, считает пластический хирург и косметолог Марият Мухина. По её словам, дополнительными факторами могли стать резкое снижение веса и возраст певицы.

«Пугачёва наконец-то призналась, что делала шунтирование желудка, а ведь это тоже ещё как влияет на организм. Кроме того, сами наркозы, операции — это тоже стресс», — заявила собеседница Общественной Службы Новостей.

Она полагает, что хирургические вмешательства могли повлиять на кровоснабжение кожи головы и состояние волосяных фолликулов. Врач также обратила внимание на участки выпадения волос в области возможных послеоперационных швов.

Поводом для обсуждения стал недавний выход 77-летней артистки в свет, после которого пользователи Сети обратили внимание на состояние её волос. По мнению эксперта, возрастные изменения могли дополнительно усилить алопецию.

Напомним, ранее Алла Пугачёва перенесла операцию, из-за которой потребовалась реабилитация. После перелома ноги певица четыре месяца не вставала с кровати.