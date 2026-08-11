«Отвечать за глупость и дурость»: Пугачёву призвали наказывать рублём за русофобские выпады

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что уехавшие из России знаменитости должны продолжать получать пенсию как заработанное право, но при этом нести финансовую ответственность за публичные антироссийские высказывания. В беседе с URA.ru он предложил взыскивать штрафы напрямую с пенсионных счетов артистов за «русфофобскую ложь».

По мнению эксперта, пенсия — это то, что человек заработал за свою жизнь, поэтому полностью лишать её нельзя. Однако за наглые выпады и дезинформацию в адрес российской армии и государства следует наказывать рублём, снимая соответствующие суммы со счетов.

Соседов также напомнил, что в советское время Алла Пугачёва была значительно осмотрительнее в высказываниях. Критик отметил, что тогда артистка представляла страну за рубежом как посланница и никогда не позволяла себе публичной критики, понимая риск стать невыездной.

Эксперт привёл в пример скандал в ленинградской гостинице, который, по его словам, был организован ради пиара, но всё равно привёл к уголовному делу и двухмесячному запрету на выступления. Сейчас же, по мнению Соседова, звезде «всё сходит с рук», хотя она могла бы рассказать о махинациях с билетами и неофициальных концертах в СССР, а не жаловаться на низкие ставки.

А ранее Сергей Соседов заявил, что Пугачёва безвозвратно растоптала своё доброе имя ради денег. По его словам, артисту важно вовремя отпустить сцену и принять появление новых кумиров.