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11 августа, 15:00

«Отвечать за глупость и дурость»: Пугачёву призвали наказывать рублём за русофобские выпады

Критик Соседов призвал удерживать часть пенсии Пугачёвой за выпады против России

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что уехавшие из России знаменитости должны продолжать получать пенсию как заработанное право, но при этом нести финансовую ответственность за публичные антироссийские высказывания. В беседе с URA.ru он предложил взыскивать штрафы напрямую с пенсионных счетов артистов за «русфофобскую ложь».

По мнению эксперта, пенсия — это то, что человек заработал за свою жизнь, поэтому полностью лишать её нельзя. Однако за наглые выпады и дезинформацию в адрес российской армии и государства следует наказывать рублём, снимая соответствующие суммы со счетов.

Соседов также напомнил, что в советское время Алла Пугачёва была значительно осмотрительнее в высказываниях. Критик отметил, что тогда артистка представляла страну за рубежом как посланница и никогда не позволяла себе публичной критики, понимая риск стать невыездной.

Эксперт привёл в пример скандал в ленинградской гостинице, который, по его словам, был организован ради пиара, но всё равно привёл к уголовному делу и двухмесячному запрету на выступления. Сейчас же, по мнению Соседова, звезде «всё сходит с рук», хотя она могла бы рассказать о махинациях с билетами и неофициальных концертах в СССР, а не жаловаться на низкие ставки.

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А ранее Сергей Соседов заявил, что Пугачёва безвозвратно растоптала своё доброе имя ради денег. По его словам, артисту важно вовремя отпустить сцену и принять появление новых кумиров.

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Дарья Нарыкова
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