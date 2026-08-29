Галкин* показал видео с пляжа без Пугачёвой и породил споры об измене

Максим Галкин* появился перед подписчиками в одних плавках и показал кадры отдыха у моря без своей жены, певицы Аллы Пугачёвой. Видео шоумен разместил в личном блоге.

Галкин* позирует с кокосом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

В ролике артист прогуливается по песчаному берегу с кокосом в руках, демонстрируя подтянутую фигуру. В какой-то момент Галкин* приблизился к снимавшему его человеку и улыбнулся в камеру.

«Последние дни лета. Море», — подписал публикацию шоумен.

Необычная манера позировать привлекла внимание поклонников Пугачёвой. Некоторые даже подумали, что у него появилась новая пассия, с которой он и провёл этот день на пляже.

Подписчики тоже активно обсуждали пляжные кадры. Часть пользователей иронизировала над образом артиста, его плавками и попыткой эффектно предстать перед камерой.

Несколькими днями ранее внимание привлекла недвижимость семьи в Латвии. 25 августа Life.ru сообщал о последствиях мощной бури возле виллы Аллы Пугачёвой в Юрмале: поваленные деревья повредили ограждение и перекрыли улицу рядом с домом.

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