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25 августа, 08:31

Мощная буря добралась до виллы Пугачёвой в Юрмале: поваленные деревья сняли на видео

Ураган повалил деревья у виллы Пугачёвой в Юрмале

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / florinashuval

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / florinashuval

Мощная буря в Латвии добралась до виллы в Юрмале, где живёт Алла Пугачёва. Поваленные деревья загородили въезд на территорию и повредили забор. Кадрами последствий стихии поделилась живущая в городе врач-стоматолог и искусствовед Флорина Шувал.

На опубликованном видео видно территорию возле дома и последствия непогоды. По словам Шувал, упавшие деревья перекрыли даже саму улицу.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / florinashuval

«Это дом Аллы Борисовны. За забором, разумеется. Это кошмар. Вот видите, там за забором дом Аллы Борисовны. Деревья тоже упали на забор. Улица рядом вся перекрыта. В общем, ужас!» — рассказала она.

Сильная непогода обрушилась на Латвию 22–23 августа. В Юрмале после бури коммунальные и экстренные службы продолжили расчищать дороги от поваленных деревьев и других опасных препятствий.

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Напомним, семья Примадонны много лет арендует в Юрмале двухэтажную виллу площадью 2400 квадратных метров неподалёку от концертного зала «Дзинтари» и дома Лаймы Вайкуле. Внутри особняка расположены столовая, гостиная, кабинет, шесть спален, бассейн, спа, кинотеатр и оранжерея. Из-за отсутствия туристов постоянной клиентке предоставляют скидку — 40 тысяч евро в месяц. Но недавно виллу, которую артистка арендует уже около 10 лет, выставили на продажу.

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Александра Вишнякова
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