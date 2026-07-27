Гериатр «записал» Пугачёву в старушки

77-летняя певица Алла Пугачёва рассказала, что сломала ногу и повредила тазобедренный сустав после падения. Она провела четыре месяца в постели, боясь, что больше не встанет. Сейчас Примадонна передвигается с тростью. Почему пожилые люди часто падают и боятся ходить после падения — в беседе с Life.ru объяснил врач-гериатр Валерий Новосёлов.

Почему пожилые люди чаще падают

Перед нами женщина не пожилая, а старческого возраста. Ей 77 лет. В таком возрасте падение по степени угрозы для организма приравнивается к инфарктам и инсультам. Причина падений — старение организма. Если вкратце, то теряется мышечная ткань, скелетная мускулатура и костная ткань тоже теряет свой объём и качество. Валерий Новосёлов Гериатр

По словам врача, сейчас это своего рода эпидемия среди стареющего населения. Среди причин падений — ухудшение зрения, слуха и координации. Там, где молодой человек поскользнется и удержится за счёт мускулатуры и реакции, старик упадет и, скорее всего, получит перелом. А за переломы «ответственен» остеопороз — ухудшение качества и потеря количества костной ткани.

То, что в народе называют переломом шейки бедра (а по-научному это перелом проксимального отдела бедра), чаще всего случается при низкоэнергетической травме, когда человек падает просто с высоты собственного роста.

Почему после падений в пожилом возрасте восстанавливаются дольше

Такие травмы нужно оперировать в течение суток, максимум двух. Это так называемое терапевтическое окно — мировая практика, которая есть и у нас. Я думаю, что с медицинским обслуживанием у Пугачёвой всё хорошо. Валерий Новосёлов Гериатр

Восстановление при таких травмах тоже происходит долго — и тоже из-за возраста. Все раны, болезни и инфекции у человека в 75+ заживают как минимум в два раза дольше, чем у двадцатипятилетнего, подчеркнул Новосёлов. По словам гериатра, на видео заметно, что Алла Пугачёва потеряла в росте и опасается двигаться. И сейчас ей, артистке, которая всю жизнь была самодостаточна и уверена в своих силах, нужна помощь: от трости, от мужа, от медиков.

В этом и заключается отличие старика от пожилого человека. Пожилой — это характеристика «поживший жизнь», а старость наступает тогда, когда вам нужна постоянная помощь, даже если это просто трость. Валерий Новосёлов Гериатр

Почему после травмы важно двигаться

И длительный постельный режим — например, четыре месяца, как у Пугачёвой, — может сделать ещё хуже. Любое отсутствие движения губительно: даже здоровый человек без нагрузки теряет скелетную мускулатуру.

«В этом была опасность ковида, когда людям запретили выходить в парки. За месяц человек может потерять до 17% мышечной массы, особенно в больших группах мышц, таких как бедра», — отмечает врач.

В процессе старения причинно-следственные связи работают как очередь, где все пропускают друг друга вперёд, объясняет Новосёлов. Появился диабет — он пропускает вперёд сердечно-сосудистые болезни. Те, в свою очередь, ухудшают кровоснабжение головного мозга, из-за чего страдают когнитивные функции. Это ведёт к падениям, падения ведут к обездвиживанию.

Врач посоветовал Примадонне найти хорошего реабилитолога и заниматься персонифицированной физнагрузкой, чтобы не терять мускулатуру.