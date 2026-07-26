Лайма Вайкуле упала на спину и чуть не разбила голову во время концерта в Юрмале

Лайма Вайкуле потеряла равновесие и упала на сцене во время музыкального фестиваля в Юрмале. Инцидент попал на видео, снятое зрителями мероприятия.

Певица исполняла композицию вместе с танцевальной группой. В ходе выступления Вайкуле должна была сделать несколько шагов назад, не глядя себе за спину, однако 72-летняя артистка потеряла равновесие и упала на спину. К счастью, девушки из подтанцовки успели её подхватить и не позволили ей удариться головой об пол. После случившегося выступление продолжилось.

Для выхода к публике исполнительница выбрала длинное чёрное платье, головной убор с крупным бантом и массивные серьги. Песню она исполнила на русском языке.

На мероприятие было приглашено множество гостей, угодных Лайме Вайкуле. К примеру, почётными посетителями концерта в Юрмале стали комик Максим Галкин* и его супруга Алла Пугачёва, которая уже давно водит дружбу с певицей.

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