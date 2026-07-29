Лето под вопросом: Пугачёву могут попросить покинуть юрмальскую виллу

Алла Пугачёва и Максим Галкин* могут лишиться привычного места для летнего отдыха в Юрмале. Виллу, которую артистка арендует уже около 10 лет, выставили на продажу. Об этом стало известно Mash.









Сейчас звёздная пара находится в особняке, однако после смены владельца ситуация с арендой может измениться. Недвижимость решил продать один из бывших совладельцев Parex Banka. Пока стороны ведут переговоры, Пугачёва и Галкин продолжают проживать в доме. Изначально за виллу просили €10 млн, однако позже стоимость снизили до €6 млн. В пересчёте это около 523 млн рублей.

Потенциальным покупателям уже показывают объект. Во время таких просмотров представитель продавца может попросить жильцов временно покинуть дом, чтобы не мешать осмотру. Как утверждается, будущий собственник планирует приобрести недвижимость для личного проживания. Поэтому он не обязан продолжать сдавать особняк артистке.

Аренда виллы обходится Пугачёвой примерно в 6,2 млн рублей в месяц. В этом году, как сообщается, певица сняла дом на время фестиваля Лаймы Вайкуле и дополнительного отдыха. За годы летних поездок семья привыкла к этому месту и стала постоянным сезонным арендатором.

Ранее стало известно о задолженности Аллы Пугачёвой по коммунальным платежам за московскую квартиру на Арбате. Артистка не в полном объёме оплачивала счета за электроэнергию с октября 2023 года по январь 2026 года. За этот период сумма недоплаты составила 8722 рубля.

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