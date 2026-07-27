Пугачёва погасила долг по ЖКХ в московской квартире после ареста счетов

Алла Пугачёва полностью оплатила коммунальные долги сразу после блокировки банковских счетов. В московской квартире на Арбате артистка три года вносила платежи не полностью.

Певица недоплачивала с октября 2023 года по январь 2026 года. За этот срок у Примадонны накопился долг в размере 8722 рубля.

Поставщик электроэнергии обратился в суд и взыскал с певицы около 17 тысяч рублей, пишет Telegram-канал Baza. Судебные органы выдали два приказа. После этого Федеральная налоговая служба заблокировала счета артистки. Издание отмечает, что певица погасила задолженность через несколько дней после ареста активов.

Задолженность касается квартиры площадью 303,9 кв метра в жилом комплексе «Филипповский». Объект расположен рядом со станцией метро «Кропоткинская» в районе Арбата. Певица пока не нашла покупателя на это жильё. С июля она снизила стоимость объекта. Кадастровая цена недвижимости составляет 222 миллиона рублей. Рыночная стоимость продажи достигает 380 миллионов рублей.