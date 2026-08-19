«Возьму автомат»: Лайма Вайкуле опозорилась с фестивалем и сравнила наших детей с животными Оглавление Неудачное «Рандеву» Конец бизнеса в России Этим летом Лайма Вайкуле ставит рекорды в своей русофобской риторике. Сейчас она договорилась до того, что готова взять автомат, чтобы воевать против своих же слушателей, и сравнила российских детей с животными. Подробно — в материале Life.ru. 18 августа, 21:45 Лайма Вайкуле опозорилась с фестивалем и винит Россию. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

На днях советская певица Лайма Вайкуле в очередной раз вылила ушат грязи на Россию и Советский Союз. Странные заявления сыпались в интервью одному из рейтинговых немецких СМИ. Даже непонятно, артистка, которая часто бывала в России, действительно настолько не знает страну или она находится под воздействием то ли веществ, то ли западной пропаганды.

Отвечая на вопрос, что Вайкуле будет делать, если Россия нападёт на Латвию, 72-летняя певица заявила, что возьмёт в руки автомат и будет стрелять. Ей жаль российскую молодёжь, которую она сравнила с животными.

— Мир для них (молодёжи. — Прим. Life.ru) теперь будет закрыт, и они будут как животные там жить, как мы жили, — считает бывшая советская звезда.

С СССР у Вайкуле почему-то особые счёты.

— Я помню время, когда мне было стыдно, что я из Советского Союза... Мы сразу переходили на английский, чтобы они не услышали, что мы говорим по-русски... Чтобы только не думали, что мы из совка, — заявила певица, назвавшая себя в разговоре с собеседником «безнадёжным антисоветчиком».

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laima_vaikule_official

Это интервью словно стало продолжением июльского выступления стареющей артистки. Тогда она называла Зеленского героем, рассказывала, как выходит на сцену с украинским флагом в поддержку Незалежной, требовала от России прекратить боевые действия и даже обещала напиться, если это произойдёт.

Неудачное «Рандеву»

Возможно, новый приступ русофобии у Вайкуле спровоцировал провал её фестиваля «Рандеву», на котором она ежегодно собирает русскоязычных звёзд-русофобов со всего СНГ и стран Запада.

По его завершении латвийская пресса захлёбывалась в ярких эпитетах: дескать «грандиозно завершившийся» фестиваль прошёл с «аншлагом» и полным Sold Out. Публика была «красочной», а на мероприятии царила «праздничная суета».

Перед началом мероприятия SHOT подсчитал его примерный финансовый «выхлоп». На бумаге получилось прилично: доходы от фестиваля могли составить около 1,3 млн евро, из которых 855 тыс. — это прибыль от билетов. Расходы организации — примерно 1 млн евро. А чистая прибыль Вайкуле должна была превысить 20 млн рублей в пересчёте.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / laima_vaikule_official

Однако, как стало известно из других источников, билеты продавались плохо и организаторы, чтобы хоть как-то заполнить пустые места, рассылали бесплатные приглашения друзьям, друзьям друзей, работникам государственных организаций.

Критики писали, что состав участников из года в год почти не меняется и со временем мероприятие из праздника музыки превратилось в кружок иноагентов-русофобов.

В итоге гвоздём фестиваля стала не яркая музыка, а падение самой Вайкуле на сцене — во время выступления она попятилась и упала на спину. От увечий её спасла подтанцовка — певицу подхватили в последний момент.

Кроме этого, мероприятие запомнилось нервным срывом певца Андрея Макаревича*, который во время общения с латвийской журналисткой неожиданно решил, что она шпионка, отобрал у неё телефон и нервно его проверял — снимала ли корреспондент его исподтишка или нет.

Конец бизнеса в России

Кроме собственно фестиваля, Вайкуле, вероятно, страдает из-за падения доходов от её косметического бизнеса в России. Несмотря на то что певица ведёт его во многих странах, основной доход она получала именно у нас.

Здесь бизнес Вайкуле был представлен фирмой «Лайма-люкс рус» — совместным предприятием латвийской Laimalukss SIA и российского бизнесмена Шираза Мамедова. При этом артистка получала доход от своих российских активов до последнего — только за 2025 год «Лайма-люкс рус» заработала на продаже своей косметики более полумиллиарда рублей.

По крайней мере де-юре проект полностью перешёл под контроль партнёра певицы — Мамедова — в феврале 2026 года. Останется ли теперь латышке хоть какая-то прибыль, пусть даже серая, — вопрос открытый.

Эти два фактора стоит объединить и с текущей политикой Европы в отношении России. Не секрет, что в Прибалтике царит жёсткая русофобия, и под увеличительное стекло попадают все граждане, когда-либо имевшие дела с СССР и Россией. А Вайкуле — по её же собственным словам — некогда «кормила целый Советский Союз». Теперь от этого факта ей приходится отмываться постоянно.

* Физическое лицо внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Евгений Кузнецов